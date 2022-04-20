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20 Nisan Çarşamba güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

20 Nisan Çarşamba güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 20 Nisan Çarşamba gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar?