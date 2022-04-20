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- 20 Nisan Çarşamba güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?
20 Nisan Çarşamba güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?
- Haber Merkezi
- 20.04.2022 - 09:46
Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki inişli çıkışlı durum sürüyor.
Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.
Haftayı düşüşle kapatan ve haftaya düşüşle başlayan dolar ve euro kuru, düşüşe zaman zaman ise ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.
Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.
Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 20 Nisan Çarşamba 2022 piyasalardaki son durum...
20 Nisan dolar ve euro ne kadar?
Dar bir bantta hareket eden dolar kuru yeni işlem gününde de 14,65-66 civarında işlem görüyor. Euro/TL 15,86'dan değerleniyor.
Uzmanlar, Çin'de koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirlerin ekonomiye yansımalarına ilişkin artan endişeler ve şahinleşen merkez bankalarına yönelik beklentilerle küresel bazda risk iştahının düşük seyrettiğini bildirdi.