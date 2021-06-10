20 ton altın yatıyor: Mollakara köyü nerede, hangi ilde?

20 ton altın yatıyor: Mollakara köyü nerede, hangi ilde?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından duyurulan altın rezervi keşfi, Türkiye'yi heyecanlandı. 20 ton altın ve 3.5 ton gümüş bulunan Mollakara köyü nerede araştırma konusu oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Mollakara köyünde çok büyük altın rezervi bulunduğunu duyurdu.

Milyarlarca dolar değerinde olduğu öğrenilen altın rezervi haberinden sonra vatandaşlar vatandaşlar Mollakara köyü nerede? Mollakara köyü hangi ilimize bağlı? sorusunu araştırıyor.

Peki Mollakara'da ne kadar altın bulundu? İşte ayrıntılar..

MOLLAKARA KÖYÜ NEREDE?

Mollakara, Ağrı ilinin Diyadin ilçesine bağlı bir köydür. Mollakara köyü 1914'den aynı adla bilinmektedir. Mollakara köyü Ağrı il merkezine 65 km, Diyadin ilçe merkezine 5 km mesafededir.

NE KADAR ALTIN BULUNDU?

Bakan Varank açıklamasında "Ağrı Mollakara'da Koza altın tarafından piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın, 2,8 milyar dolar olan 3,5 ton gümüş rezervi tespit edildi." dedi.

Piyasa değeri 1.2 milyar dolar olan altın, 2.8 milyon dolar gümüş rezervinin bulunduğu maden tesisinin temeli atıldı.