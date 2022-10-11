20 ve 25 milimetre toplar yerli ve milli üretilecek

20 ve 25 milimetre toplar yerli ve milli üretilecek

Savunma Sanayii Başkanlığınca başlatılan 20 milimetre top ve 25 milimetre kara topu geliştirilmesi projeleriyle yurt dışından ihracat edilen silah sistemleri, yerli ve milli imkanlarla üretilecek.

Türkiye'de savunma sanayisinde her geçen gün yeni bir ürün hizmete giriyor.

Türk mühendisler, kendilerine verilen imkanlar kapsamında sınırları zorlayarak yerli ve milli bir savunma sanayisi için yeni projeler hayata geçiriyor.

Dünya çapında bir marka haline gelen Türk savunma sistemleri, Türk milletinin gurur kaynağı olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, TR Mekatronik’in Düzce tesislerine gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Milli imkanlarla üretilecek

Operasyonel etkinliğin artırılmasına yönelik olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan ve TR Mekatronik ana yükleniciliğinde geliştirilen 20 mm top geliştirilmesi ve 25 mm kara topu projeleri ile; yurt dışından ihracat lisansına tabi olarak tedarik edilen sistemlerin yerli imkanlar ile tasarımı, kalifikasyonu, geliştirmesi ve üretimi amaçlanıyor.

İsmail Demir paylaştı: 20 ve 25 milimetre toplar yerli ve milli üretilecek

SSB Başkanı yürütülen faaliyetleri yerinde inceledi

20 mm Top Geliştirilmesi Projesi çerçevesinde 2 adet prototip sistem kalifikasyona tabi tutulacak ve kalifiye edilecek sistemler üretilip, teslim edilecek. 2022 yılı sonunda başlanacak ve 2 ay sürecek testler çerçevesinde fiziksel ve işlevsel kontrol, yüksek basınç, yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık, fonksiyonel atış, şok, titreşim gibi farklı başlıklarda birçok testin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Ziyaret çerçevesinde deneme atışı gerçekleştirildi

25 mm Kara Topu Geliştirilmesi Projesi’nde 4 adet prototip sistem Ocak 2023’te başlanacak kalifikasyon testlerine tabi tutulacak ve ilk muayene, lojistik desteklenebilirlik, meyilli atış, kimyasal etkileşim, yağsız işlem gibi farklı içeriklerde birçok testten geçecek 2 adet top, Temmuz 2023 içerisinde teslim edilecek.

Sistemler hakkında teknik bilgiler

20 mm Top Sistemi Projesi çerçevesinde 20 mm döner namlulu taretli silah sistemi milli ve yerli imkanlarla tasarlanarak geliştirilmekte. Yaklaşık dakikada 750 atım hızına sahip ihtiyaca göre eğitim, yüksek infilaklı yangın ve zırh delici mühimmat kullanılabilen 20 mm top sisteminin farklı kara, deniz ve hava platformlarında kullanım imkanı bulunuyor.

25 mm Top Sistemi Projesi, ayrıca zırhlı muharebe araçlarında ana silah olarak kullanılan sistemlerden. Zincir mekanizmalı sistem, kullanılan mühimmat tipine bağlı olarak bin 500-iki bin 500 metre etkili menzile sahip olup ihtiyaca göre eğitim, sabotlu zırh delici, yarı zırh delici ve yüksek infilaklı yangın mühimmatları kullanabilmekte.