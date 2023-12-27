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2002'den beri yapılan artışlarla asgari ücret nereden nereye geldi

2002'den beri yapılan artışlarla asgari ücret nereden nereye geldi 2024 yılı için yapılan asgari ücret zammının ardından gözler 2002'den bu yana asgari ücrette yapılan artışlara çevrildi. İşte yıllara göre asgari ücret miktarları...