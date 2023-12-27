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Asgari ücrette düğüm çözüldü...

Türkiye'de milyonlarca işçiyi ilgilendiren asgari ücret bugün belirlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2024 yılı asgari ücret rakamını açıkladı.

Asgari ücret belli oldu

Asgari ücret, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere, 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlendi.

Asgari ücrette, önceki döneme göre yüzde 49 artış oldu.

Yeni asgari ücret tutarının belirlenmesiyle birlikte akıllara yıllar içinde yapılan zamlar gündeme geldi.

2002 yılından bu yana asgari ücret, sık sık değişti.

Asgari ücret nereden nereye geldi

İşte yıllara göre asgari ücret...

2002: 164 TL

2003: 226 TL 

2004: 303 TL 

2005: 350 TL 

2006: 380 TL 

2007: 403 TL 

2008: 481 TL

2009: 523 TL 

2010: 546 TL 

2011: 629 TL 

2012: 701 TL 

2013: 773 TL 

2014: 846 TL 

2015: 949 TL 

2016: 1.300 TL 

2017: 1.404 TL

2018: 1.603 TL

2019: 2.020 TL

2020: 2.324 TL

2021: 2825 TL

2022 OCAK: 4.253 TL

2022 TEMMUZ: 5.500 TL

2023 OCAK: 8.500 TL

2023 TEMMUZ: 11.402 TL

2024: 17.002 TL