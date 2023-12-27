Asgari ücrette düğüm çözüldü...
Türkiye'de milyonlarca işçiyi ilgilendiren asgari ücret bugün belirlendi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2024 yılı asgari ücret rakamını açıkladı.
Asgari ücret belli oldu
Asgari ücret, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere, 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlendi.
Asgari ücrette, önceki döneme göre yüzde 49 artış oldu.
Yeni asgari ücret tutarının belirlenmesiyle birlikte akıllara yıllar içinde yapılan zamlar gündeme geldi.
2002 yılından bu yana asgari ücret, sık sık değişti.
Asgari ücret nereden nereye geldi
İşte yıllara göre asgari ücret...
2002: 164 TL
2003: 226 TL
2004: 303 TL
2005: 350 TL
2006: 380 TL
2007: 403 TL
2008: 481 TL
2009: 523 TL
2010: 546 TL
2011: 629 TL
2012: 701 TL
2013: 773 TL
2014: 846 TL
2015: 949 TL
2016: 1.300 TL
2017: 1.404 TL
2018: 1.603 TL
2019: 2.020 TL
2020: 2.324 TL
2021: 2825 TL
2022 OCAK: 4.253 TL
2022 TEMMUZ: 5.500 TL
2023 OCAK: 8.500 TL
2023 TEMMUZ: 11.402 TL
2024: 17.002 TL
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