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- 2020 yılında 23 milyar TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi
2020 yılında 23 milyar TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “2020’de uyuşturucu ile mücadele çatır çutur devam etti. 23 milyar TL değerinde 114 milyon 509 bin 227 kök kenevir, 87 ton esrar ele geçirildi” dedi.
- Haber Merkezi
- 03.01.2021 - 11:44
2020’de uyuşturucu ile mücadele hız kesmeden devam etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz yılın verilerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Bakan Soylu, “2020’de uyuşturucu ile mücadele çatır çutur devam etti” diyerek, geçtiğimiz yıl 229 bin 156 zehir tacirinin gözaltına alındığını, bunlardan 23 bin 693’ünün tutuklandığını açıkladı.
23 MİLYARLIK UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
23 milyar TL değerinde 114 milyon 509 bin 227 kök kenevir, 87 ton esrar ele geçirildiğini aktaran Soylu, “Uyuşturucudan ölümler 2017’de 941 iken, 175’e düştü. ‘Bataklık’ dahil, 158 bin 674 operasyon yapıldı.” diye ekledi.