Haberler

Gündem Haberleri

2020 yılında 23 milyar TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi

2020 yılında 23 milyar TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “2020’de uyuşturucu ile mücadele çatır çutur devam etti. 23 milyar TL değerinde 114 milyon 509 bin 227 kök kenevir, 87 ton esrar ele geçirildi” dedi.