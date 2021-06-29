2021 LGS'de kaç tercih hakkı var?

LGS sınavı geride kalırken, öğrenciler hayalini kurdukları okullarda eğitim almak için tercih yapmaya hazırlanıyor. Peki, LGS'de kaç tercih hakkı var? LGS tercihleri başladı mı? İşte tüm detaylar...

LGS sınavını geride bırakan öğrencileri sonuç heyecanı sardı. Telaş ve heyecan içinde aileleriyle birlikte sonuçları bekleyen öğrenciler, bir taraftan hangi liseye gideceklerine karar vermeye çalışıyor.

Sonuçların açıklanmasının ardından tercih dönemi başlayacak. Kısa bir süre sonra tercih yapmaya başlayacak ancak tercih konusunda detaylı bilgisi olamayanlar, "LGS'de kaç tercih hakkı var?" sorusuna cevap arıyor.

Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Kaç tercih hakkı olacak? Tercih sınırlaması var mı? İşte LGS tercihlerine dair son durum..

LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Yerel yerleştirmelerde ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek gerekirken, toplamda en fazla 5 okul tercihi yapılabilecek.

Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 tercih yapılırken, yerel yerleştirmeden sonra merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından en fazla 5 olmak üzere toplamda 20 tercih yapılabilecek.

Tercih yaparken dikkat edilmesi gereken bir diğer unsur ise renkler olacak. "Yeşil" renk öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları gösterirken, "Mavi" renk komşu kayıt alanında yer alan okulları gösterip, "Kırmızı" renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarını gösteriyor olacak.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar 6 Haziran'da girdikleri sınavın sonuçlarını 30 Haziran'da öğrenecek. Daha sonra tercih dönemi başlayacak ve öğrenciler üniversiteye geçişin en önemli aşaması olan lise eğitimi için okul belirleyecek.