2021 Pendik Off-Season'ın tarihleri belli oldu

2021 Pendik Off-Season, 22-23-24 Ekim'de İstanbul Pendik'te gerçekleştirilecek.

Intechne Robotics şirketinin öncülüğünde Papara şirketinin ana sponsorluğu ile Pendik Belediyesi sponsorluğunda 2021 Pendik Off-Season organizasyonu başlıyor.

Sponsorlarla birlikte gönüllü kişilerden oluşacak komitenin yürütücülüğünde 22-23-24 Ekim'de İstanbul Pendik'te gerçekleşecek organizasyonun detayları şu şekide paylaşıldı;

KONAKLAMA

Covid-19 önlemleri gereğince 20 takım katılımı planıyla çıktığımız yarışmanın İstanbul dışından katılım sağlayacak 7 takımına konaklama, şehir içi ulaşım ve yemek desteği tarafımızdan karşılanacaktır. (Konaklamada takımları 9 öğrenci 1 mentör olarak planladı.)

KAYIT ÜCRETİ

Gönüllü, jüri,transfer, ödüller,sigorta vesair masraflar ve yarışma ciddiyetini sağlayabilmek için 500 TL kayıt ücreti alınacak.

AŞI ŞARTI

Katılım sağlayacak takım üyelerinin Covid-19 önlemleri ve İçişleri Bakanlığı genelgesi gereğince 2 doz aşı yaptırmış ya da 48 saat önce yaptırılmış PCR testini etkinlik koordinatörlüğüne bildirmesi gerekmektedir.

Pendik Off-Season ile ilgili detaylı bilgi ve kayıt için;

https://docs.google.com/forms/d/1FQcSuYEUEqu1tlc4VWrsAMfhWTTy-LOe9T08LjYXk7Q/edit adresini kullanabilirsiniz.

İletişim için : +90 534 634 90 58



Ömer AKBULUT omerakblt05@gmail.com