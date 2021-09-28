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    2021 Pendik Off-Season'ın tarihleri belli oldu

    2021 Pendik Off-Season, 22-23-24 Ekim'de İstanbul Pendik'te gerçekleştirilecek.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2021 - 11:37
    • Güncelleme : 28.09.2021 - 12:05
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    2021 Pendik Off-Season'ın tarihleri belli oldu

    Intechne Robotics şirketinin öncülüğünde Papara şirketinin ana sponsorluğu ile Pendik Belediyesi sponsorluğunda 2021 Pendik Off-Season organizasyonu başlıyor.

    Sponsorlarla birlikte gönüllü kişilerden oluşacak komitenin yürütücülüğünde 22-23-24 Ekim'de İstanbul Pendik'te gerçekleşecek organizasyonun detayları şu şekide paylaşıldı;

    KONAKLAMA

    Covid-19 önlemleri gereğince 20 takım katılımı planıyla çıktığımız yarışmanın İstanbul dışından katılım sağlayacak 7 takımına konaklama, şehir içi ulaşım ve yemek desteği tarafımızdan karşılanacaktır. (Konaklamada takımları 9 öğrenci 1 mentör olarak planladı.)

    KAYIT ÜCRETİ

    Gönüllü, jüri,transfer, ödüller,sigorta vesair masraflar ve yarışma ciddiyetini sağlayabilmek için 500 TL  kayıt ücreti alınacak.

    AŞI ŞARTI

    Katılım sağlayacak takım üyelerinin Covid-19 önlemleri ve İçişleri Bakanlığı genelgesi gereğince 2 doz aşı yaptırmış ya da 48 saat önce yaptırılmış PCR testini etkinlik koordinatörlüğüne bildirmesi gerekmektedir.

    Pendik Off-Season ile ilgili detaylı bilgi ve kayıt için;

    https://docs.google.com/forms/d/1FQcSuYEUEqu1tlc4VWrsAMfhWTTy-LOe9T08LjYXk7Q/edit adresini kullanabilirsiniz.

    İletişim için : +90 534 634 90 58

    Ömer AKBULUT omerakblt05@gmail.com

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