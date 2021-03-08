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- 2021-YDS/1 başvurusu için son gün: YDS başvuru ücreti ne kadar?
2021-YDS/1 başvurusu için son gün: YDS başvuru ücreti ne kadar?
- Haber Merkezi
- 08.03.2021 - 14:01
25 Şubat 2021 tarihinde başlayan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) başvuruları, 8 Mart 2021 tarihinde yani bugün sona eriyor.
Peki, 2021-YDS/1 sınav başvurusu nasıl yapılır? YDS başvuru ücreti ne kadar? İşte, 2021-YDS/1 başvuru işlemelri ve ücreti hakkında bilgiler..
2021-YDS/1 SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
ÖSYM tarafından paylaşılan 2021 takvimine göre, bu yıl 18 Nisan'da gerçekleştirilecek Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/1) başvuruları, 25 Şubat'ta başlamıştı.
2021-YDS/1 sınavına girmek isteyen adaylar, başvurularını 25 Şubat - 08 Mart 2021 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.
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2021-YDS/1 SINAV BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Saat 10.15’te başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek olan 2021-YDS/1 sınavı için adaylar, 145 TL ödenecek.
2021-YDS/1 için geç başvuru günü ise 16 Mart 2021 olarak belirlendi. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenecek.