2021-YDS/1 başvurusu için son gün: YDS başvuru ücreti ne kadar?

2021-YDS/1 başvurusu için son gün: YDS başvuru ücreti ne kadar?

Yüksek lisans yapmak için yabancı dil tespit puanına ihtiyaç duyan adayların katılacağı 2021 YDS başvuruları bugün bitiyor. Peki, 2021 YDS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

25 Şubat 2021 tarihinde başlayan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) başvuruları, 8 Mart 2021 tarihinde yani bugün sona eriyor.

Peki, 2021-YDS/1 sınav başvurusu nasıl yapılır? YDS başvuru ücreti ne kadar? İşte, 2021-YDS/1 başvuru işlemelri ve ücreti hakkında bilgiler..

2021-YDS/1 SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından paylaşılan 2021 takvimine göre, bu yıl 18 Nisan'da gerçekleştirilecek Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/1) başvuruları, 25 Şubat'ta başlamıştı.

2021-YDS/1 sınavına girmek isteyen adaylar, başvurularını 25 Şubat - 08 Mart 2021 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

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2021-YDS/1 SINAV BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Saat 10.15’te başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek olan 2021-YDS/1 sınavı için adaylar, 145 TL ödenecek.

2021-YDS/1 için geç başvuru günü ise 16 Mart 2021 olarak belirlendi. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenecek.



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