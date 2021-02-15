2021 YKS başvuruları için son gün ne zaman? YKS ücreti ne kadar, ne zaman yatırılacak?

2021 YKS başvuruları için son gün ne zaman? YKS ücreti ne kadar, ne zaman yatırılacak?

Üniversite hayali kuran binlerce aday, YKS başvurularının ne zaman biteceğini merak ediyor. Öğrenciler, YKS oturum ücretlerinin ne kadar olduğunu ve en son yatırılacağı tarihi araştırıyor.

2021 YKS başvurusu yapacak olan öğrenciler, 2021 YKS başvurularının ne zaman biteceğini merak ediyor.

2021 ÖSYM sınav takvimine göre, ilk oturumu 26 Haziran'da, 2. ve 3. oturumları ise 27 Haziran'da yapılacak olan 2021 YKS başvuruları, 4 Şubat'tan itibaren alınmaya başlanmıştı.

ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan YKS Başvuru Kılavuzu'nda sınava dair tüm bilgilerin yer alıyor.

Bu kılavuza göre, 2021 YKS başvuruları için son gün ne zaman? İşte, başvuru süreci hakkında merak edilenler…

2021 YKS BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

04 Şubat'ta alınmaya başlanan YKS başvuruları, 02 Mart 2021 tarihinde sona erecek.

Adaylar başvurularını, 02 Mart 2021 tarihine kadar elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00’dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuru esnasında HES kodu bilgisi alınacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmeleri gerekmektedir.

Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

YKS BAŞVURU EKRANI

YKS SINAV ÜCRETİ NE KADAR VE NE ZAMAN YATIRILACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı kılavuza göre, TYT-AYT-YDT sınavlarının her biri içi 90,00 TL ödenecek.

YKS ücret ödemesi, 3 Mart 2021 tarihinde son bulacaktır.



