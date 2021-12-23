2021'de İstanbul'da 6 ton 727 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Yıl içinde düzenlenen operasyonlarda 6 ton 727 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken gözaltına alınan 63 bin 739 şüpheliden 6 bin 120'si tutuklandı.

Türkiye'de uyuşturucu ile mücadelede verimli bir yıl daha geride kalıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Balkan ülkelerinden bir tırın Türkiye’ye uyuşturucu sokacağını belirledi.

ŞÜPHELİ TIR ÇATALCA'DA DURDURULDU

Tırı takibe alan ekipler, şüpheli aracı 19 aralıkta Çatalca’da durdurdu.

Tırda narkotik köpekleriyle arama yapan ekipler, çantaların içinde toplam 150 kilogram esrar ele geçirdi.

Soruşturmayı derinleştiren narkotik polisi, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 238 kilo eroin, 44 kilo esrar, 30 kilo bonzai, 21 kilo 900 gram metamfetamin ve 546 bin adet ecstasy hap ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 12’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 11 şüpheli hakkında başlatılan işlemler ise devam ediyor.

1 YILDA 7 TONA YAKIN UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan, kent genelinde yılbaşından bu yana düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 63 bin 739 kişiden 6 bin 120'sinin tutuklandığı, aramalarda ise 6 ton 727 kilogram uyuşturucu ile 5 milyon 930 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiği bildirildi.

































