2021'de selin vurduğu Bozkurt, şiddetli yağışa rağmen zarar görmedi Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2 yıl önce yaşanan sel felaketinin ardından adeta yeniden inşa edilen bölge, yoğun yağıştan etkilenmedi. Ezine Çayı üzerinde yapılan yatırımlar, bölgede sel oluşmasının önüne geçti.

AA

Yurt genelinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor.

Öyle ki Meteoroloji Genel Müdürlüğü sarı ve turuncu kodlu uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

Kastamonu, Samsun, Amasya ve Sinop da şiddetli yağışlardan etkilenen iller arasında yer aldı.

65 kişi hayatını kaybetti

Sel manzaraların da ortaya çıktığı kentlerde, gözler 2021 yılında yağışların ardından Ezine Çayı’nın taşması sonucu büyük hasar gören Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine çevrildi.

Sel afeti 65 kişinin yaşamını yitirmesine ve 7 vatandaşın da kaybolmasına neden oldu.

Aynı zamanda bölgede onlarca bina da kullanılamaz hale geldi.

Selden etkilenmedi

Devletin tüm imkanlarını seferber etmesiyle ilçede kısa sürede yaraların sarıldı ve afet konutları teslim edildi.

Alt yapı çalışmaları da hızlandırıldı.

Dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli sağanağın ardından yeniden ayağa kaldırılan Bozkurt selden etkilenmedi.

Ezine Çayının 72 metreye çıkartılması ilçede ihtimal bir sel afetin önledi.

Selin etkili olduğu ilçelerde ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor.