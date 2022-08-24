2022-2023 KYK yurt başvuruları başladı! KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharram Kasapoğlu 2022-2023 yurt başvurularının başladığını duyurdu.İşte detaylar..

Uzun süredir merak edilen KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağı sorusu cevap buldu.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu KYK yurt başvurularının başladığını ve ne zamana kadar süreceğini duyurdu.

2022-2023 KYK yurt başvurularını takip edenler bu haberle derin bir nefes aldı.KYK yurtlarına başvuru yapacak olanlar başvuruların ne zamana kadar süreceğini ve nasıl başvuru yapılacağını merak ediyor.

Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada "Bakanlık olarak tüm gençlerimizin yanındayız. Onları geleceğe hazırlamak, onların umutlarını büyütmek en büyük gayemizdir. Bugün itibariyle yurt kapasitemiz 800 binin üzerine çıktı.

Cumhuriyet tarihinin en yüksek kapasitesi. Yurt başvurularını an itibarıyla başlatıyoruz. Pazar akşamına kadar başvuru yapılabilir.

Resmi olarak yurt ücretlerini eylül ayı içerisinde inşallah belirleyeceğiz ve açıklayacağız. Onun haricindeki hiçbir bilgiye itibar etmeyin." ifadelerine yer verdi.

KYK yurt başvuruları ne zamana kadar sürecek?

KYK yurt başvuruları 28 Ağustos Pazar günü akşama kadar devam edecek.KYK Yurt başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek.