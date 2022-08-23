2022 av yasağı ne zaman bitiyor? 2022 av yasağı hangi tarihte bitiyor?

2022 av yasağı ne zaman bitiyor? 2022 av yasağı hangi tarihte bitiyor?

Balıkçıların "Vira bismillah" demesine az bir süre kala, "2022 av yasağı ne zaman bitiyor? 2022 av yasağı hangi tarihte bitiyor?" soruları gündeme getirilmeye başlandı.

Av yasağı, denizleri ve balıkları korumak için alınan geçici bir önlemdir ve belli aralıklarda sürer.

Balıkların üreme büyüme gibi dönemleri göz önüne alınarak, yılın belli dönemlerinde yapılan avlanma yasağında sona gelinmek üzere.

Balıkçılar yeniden olta atacak ve balık yasağı kalktığı için fiyatlar düşmeye başlayacak.

Balıkçılar yeni sezona hazırlanmaya başlarken, taze taze balık yemek isteyenler ise yasağın tam olarak ne zaman biteceğini gündeme getirmeye başladı.

Bu kapsamda da, "2022 av yasağı ne zaman bitiyor? 2022 av yasağı hangi tarihte bitiyor?" soruları gündeme getirildi.

Peki, 2022 av yasağı ne zaman bitiyor? 2022 av yasağı hangi tarihte bitiyor? İşte yanıtı...

2022 av yasağı ne zaman bitiyor? 2022 av yasağı hangi tarihte bitiyor?

v sezonu Akdeniz'de 15 Eylül, diğer tüm denizlerde ise 1 Eylül'de başlayacak.

Marmara Denizi'nin güneyi ve Kuzey Ege'de avlanma yasağının sona ermesiyle 1 Eylül'de ağlarını suya bırakacak balıkçılar, sezonun açılmasıyla balık fiyatlarının düşmesini sağlayacak.