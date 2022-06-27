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2022 Haziran enflasyonu açıklandı mı, hangi gün açıklanacak?

2022 Haziran enflasyonu açıklandı mı, hangi gün açıklanacak?

Maaş zamlarında belirleyici olacak haziran ayı enflasyon oranı açıklandı mı sorusu gündemde yer alıyor. Peki bu ayın enflasyonu ne zaman açıklanacak?