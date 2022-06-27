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    2022 Haziran enflasyonu açıklandı mı, hangi gün açıklanacak?

    Maaş zamlarında belirleyici olacak haziran ayı enflasyon oranı açıklandı mı sorusu gündemde yer alıyor. Peki bu ayın enflasyonu ne zaman açıklanacak?
    • Haber Merkezi
    • 27.06.2022 - 09:20
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    2022 Haziran enflasyonu açıklandı mı, hangi gün açıklanacak?

    Asgari ücret zammı için son düzlüğe girildi...

    Asgari ücreti etkileyecek olan enflasyon farkı ise haziran rakamlarının açıklanmasıyla netleşecek.

    Asgari ücret zammının minimum enflasyon farkı kadar olacağı açıklandı.

    5 aylık enflasyon verilerine bakıldığında; Ocak ayı yüzde 11,10, şubat ayı yüzde 4,81, mart ayı yüzde 5,46, nisan ayı yüzde 7,25 mayıs ayı yüzde 2,98 enflasyonu açıklandı. Böylelikle 5 aylık enflasyon toplamı yüzde 31,6'yı buldu.

    Peki Haziran enflasyonu açıklandı mı, yüzde kaç olacak? İşte tahminler...

    Haziran 2022 enflasyonu açıklandı mı?

    Haziran enflasyonu 4 Temmuz saat 10.00'da açıklanacak.

    2022 Haziran enflasyonu açıklandı mı, hangi gün açıklanacak? #1

     


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