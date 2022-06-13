2022 Kurban ikramiyesi temmuzun kaçında yatacak?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, ikramiyelerin hesaplara yatacağı tarih merak ediliyor. 2022 Kurban Bayramı ikramiyesi temmuzun kaçında yatacak? İşte ayrıntılar...

9-12 Temmuz 2022 günlerinde idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesinde ikramiyeler merak konusu oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla 2018 yılından bu yana ödenen bayram ikramiyeleri için gözler temmuz ayına çevrildi.

Bu sene kurban ikramiyesi hangi gün yatacak sorusu emekli vatandaşın gündeminde yer alıyor.

Milyonların cebini rahatlatacak olan ödemelere ilişkin ayrıntılar yakından takip ediliyor.

Peki, 2022 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman, temmuzun kaçında yatacak? İşte detaylar...

2022 Kurban Bayramı ikramiyesi ayın kaçında yatacak?

Temmuz ayının ilk haftasında Kurban Bayramı ikramiyelerinin yatırılması bekleniyor.