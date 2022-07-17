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    2022 MTV 2. taksit ne zaman ödenecek? Kaç TL?

    Araç sahipleri, MTV 2. taksit ödeme tarihlerini araştırıyor. Peki MTV ikinci taksit ne zaman ödenecek? MTV 2. taksit ne kadar, kaç TL?
    • Haber Merkezi
    • 17.07.2022 - 10:58
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    2022 MTV 2. taksit ne zaman ödenecek? Kaç TL?

    Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), yılda iki kez olmak üzere araç sahiplerinin ödemekle yükümlü olduğu vergiler arasında yer alıyor.

    MTV aracın yaşı, motor hacmi ve hangi taşıt grubuna girdiğine göre farklı şekillerde hesaplanıyor.

    MTV ödemelerinin ilk taksiti Ocak ayında, ikinci taksiti ise Temmuz ayında yapılıyor. Temmuzun son günlerinde ise MTV 2.taksit ödemeleri merak konusu oldu.

    Peki MTV 2. taksit  ne zaman ödenecek, kaç TL? MTV 2. taksit son ödeme tarihi ne zaman?

    MTV 2. taksit ne zaman ödenecek?

    İlki ocak ayında ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksiti de temmuz ayında ödeniyor.

    Ödemelerin son günü 31 Temmuz olarak belirlendi.

    2022 MTV 2. taksit ne zaman ödenecek? Kaç TL? #1

    MTV oranı 2022

    Resmi Gazete'de yayımlanan ve yürürlüğe giren karara göre otomobil, arazi taşıtları ve kaptıkaçtı grubunda 2022 senesinde en yüksek MTV oranı 62 bin 633 lira olurken en düşük MTV ise 136.25 lira olarak belirlenmiş oldu.

     


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