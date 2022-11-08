2022 PTT emekli promosyonu ücreti ne kadar? PTT emekli promosyonu ne zaman hesaba yatacak?

2022 PTT emekli promosyonu ücreti ne kadar? PTT emekli promosyonu ne zaman hesaba yatacak?

Emekli maaşını PTT’den almak isteyenler için verilecek promosyon ücretlerinin detayları merak ediliyor. Peki PTT emekli promosyonu ücreti ne kadar? İşte 2022 PTT emekli promosyonu miktarı...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine kamu bankaları için 3 sene ödenen promosyon tutarı ve ödenme tarihi merak ediliyor. Promosyon tutarı son olarak 5 bin liraya çıkarıldı. Bu gelişme sonrası PTT emekli promosyon ücretleri merak edilmeye başlandı. Peki PTT emekli promosyon ücreti ne kadar?

PTT emekli promosyon ücreti ne kadar?

PTT’den yapılan açıklama ile beraber emekli aylığını PTT’ye taşıyan vatandaşların alacakları güncel promosyon tutarları belirlenmiş oldu. PTT’nin emekli promosyonu kampanyası maaşını buradan almak isteyen vatandaşlar miktarı ve tarihi araştırıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, konu ile ilgili "Kurumumuz ile bankalar arasında 2020/Mart ayında imzalanan emekli ve hak sahiplerine promosyon ödenmesine ilişkin protokoller 01.11.2022 tarihinde güncellenecek olup, aşağıdaki listede bulunan bankalarla yeniden protokol imzalanacaktır" açıklamasında bulundu.

1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlanan promosyon ödemeleri miktarları şöyle oldu:

-3.500 TL'ye kadar olan vatandaşlara 3.000 TL.-3.500 TL,

– 7.500 TL arası olan vatandaşlara 3.500 TL.-7.500 TL,

– 10.000 TL arası olan vatandaşlara 4.500 TL miktarında,

-10.000 TL'den fazla olan vatandaşlara 5.000 TL ödeme yapılmakta.