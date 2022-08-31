2022 TOKİ BAŞVURULARI I TOKİ başvuruları ne zaman başlıyor? 81 ilde TOKİ başvuruları...

Dar gelirli aileleri ev sahibi yapmayı hedefleyen TOKİ projesinin 81 ilde başlatılması bekleniyor. Peki, TOKİ başvuruları ne zaman başlıyor?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi TOKİ'ye ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı.

Konu hakkında Kabine sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. Hazırlıklarımız bitmek üzere. Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle, yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi yapacağız.

Şehit yakınları ve gazilerimiz ile emeklilerimize özel kontenjan ayıracağız. İlk defa evlenen gençlerimiz projede kota sahibi olacak.

Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemi kullanılacak. Bu adım kiraların da düşmesine yol açacaktır. Konut kampanyasının ayrıntılarını önümüzdeki ay açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine TOKİ başvurularını kaçırmak istemeyenler, "TOKİ başvuruları ne zaman başlıyor?" sorusunu gündeme taşıdı.

Peki,TOKİ başvuruları ne zaman başlıyor? İşte yanıtı...

TOKİ başvuruları ne zaman başlıyor?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, vatandaşlara en iyisini sunmak için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

"Yüzyılın sosyal konut projesinde tarih 13 Eylül" bilgisini veren Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak" ifadesini kullandı.

TOKİ başvuru şartları

18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)

Bir hane halkı adına yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.