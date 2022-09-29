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    2022 TUS sonuçları açıklandı! ÖSYM TUS sonuçları sorgulama ekranı..

    2022-TUS ve 2022-STS tıp doktorluğu 2. dönem sınav sonuçları açıklandı..
    • 29.09.2022 - 11:52
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    2022 TUS sonuçları açıklandı! ÖSYM TUS sonuçları sorgulama ekranı..

    4 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Sınavı sonuçları bugün itibariyle belli oldu.

    Sınavda ter döken adaylar uzun süredir sonuçların açıklanacağı tarihi yakından takip ediyordu.ÖSYM beklenen duyuruyu bugün yaptı.

    ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    "04 Eylül 2022 tarihinde uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’na (2022-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

    Adaylar, sınav sonuçlarına 29 Eylül 2022 tarihinde 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir."

    Tıp fakültesi mezunu olup uzman doktor olmak için sınava giren adaylar TUS sonuçları sorgulama ekranını araştırmaya başladı.

    TUS sorgulama ekranı

    Tıpta Uzmanlık Sınavı sonuçları 29 Eylül 2022 tarihi itibariyle açıklandı.Sonuçlar ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. TUS sınav sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr" internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz..

     

     


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