2022 Yaş toplantısı ne zaman yapılacak? 3 isim ilk kez toplantıya katılacak..

2022 Yaş toplantısı ne zaman yapılacak? 3 isim ilk kez toplantıya katılacak..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının ne zaman yapılacağı gündem oldu..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek YAŞ toplantısının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu.YAŞ toplantısında komutanların terfi ve atama konuları ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıya Milli Savunma Bakanı, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı ve İçişleri Bakanlarının yanı sıra Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları da katılacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve geçen sene Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Orgeneral Musa Avsever YAŞ toplantısına ilk kez katılacaklar.Peki toplantı ne zaman?

Yüksek Askeri Şura toplantısı ne zaman yapılacak?

Yüksek Askeri Şura 4 Ağustos Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.