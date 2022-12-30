Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2022’nin son hutbesini okudu. “Hayatın tekrarı yok” konulu hutbe için minbere kılıçla çıkan Erbaş, 2023 için temennileri sıraladı ve barış mesajı verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2022 yılının son cuma namazını Ayasofya Camii’nde kıldırdı.

Binlerce kişi adeta Ayasofya Camii’ne akın etti.

Minbere kılıçla çıktı

Erbaş, “Hayatın tekrarı yok” konulu hutbeyi okumak için minbere elinde kılıçla çıktı.

İHA'nın haberine göre hutbede 2023 yılı ile ilgili temenniler de yer alırken; Erbaş, Türkçe okunan hutbenin sonunda İngilizce mesaj verdi.

2022’nin son hutbesi

Erbaş’ın okuduğu hutbede şu ifadeler yer aldı:

“Muhterem Müslümanlar! Ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor:

‘İnsanların hesaba çekilecekleri gün iyice yaklaştı; hâlbuki onlar gaflet içinde haktan yüz çeviriyorlar.’

Hadis-i Şerif'te ise Sevgili Peygamberimiz (Sallallahü aleyhi ve selleme) şöyle buyuruyor:

‘Dünyada, bir garip yahut bir yolcu gibi ol! Aziz Müminler! Hayat, akıp giden su gibidir. Ezanla başlayıp sala ile biten ömür, önce yeşeren sonra da sararıp dökülen yaprak misalidir.

Doğumun neşesi kadar, ölümün hüznü de hakikattir ve bütün yaratılmışlar için bir süre takdir edilmiştir. Aldığımız her nefeste o büyük güne biraz daha yaklaşıyoruz.

Günlerimiz, aylarımız ve yıllarımız birer birer geride kalıyor. Her düşen takvim yaprağıyla ömür sermayemiz tükenip gidiyor.

2022’nin son hutbesi: Hayatın tekrarı yok VİDEO

“Masumlar, kadınlar, çocuklar ölmesin”

Ey insanlar!

Bütün dünya olarak miladi bir yılı daha geride bırakıyoruz. Dünya’nın neresinde olursa olsun meydana gelen bir olay herkesi etkiliyor.

Kötülükler çok hızlı yayılıyor.

Geliniz hepimiz iyilik yolunda çalışalım ve iyi insanlar olalım. Yüce Allah bütün Peygamberleri yeryüzünde kötülük olmasın, iyilik olsun diye göndermiştir.

Bizler de tüm insanlar olarak yeryüzünde iyilik egemen olsun diye çalışalım. Ey insanlar hepimiz ya dinde kardeşiz ya da yaratılışta eşitiz.

Hepimiz Hz. Adem’in çocuklarıyız! Allah dünyayı hepimiz için yaratmıştır.

Dünya hepimize yeter. Savaşlar olmasın. Masumlar, kadınlar, çocuklar ölmesin. Hiç kimse açlıktan ölmesin.

Varlıklı olanlar yoksullara yardım etsin. Toplumlarımız büyük bir dayanışma içerisinde olsun.

Kimse kimseyi sömürmesin…

“Unutmayalım ki dünyayı iyilik değiştirecektir”

Ey insanlar!

Adalet mülkün temelidir. Adaletten taviz vermeyen toplumlar hiç şüphesiz iyiliğe ulaşacaklardır.

Her insanın canının, dininin, aklının, malının ve neslinin korunması zaruridir.

Buna uymayanlar kötülüğün esiri olmuş kimselerdir.

Geliniz, kötülükten ve kötülerden uzak durarak iyiliğin yeryüzünde egemen olmasına vesile olalım.

Unutmayalım ki dünyayı iyilik değiştirecektir.

“İnsanlığın kurtuluşu ve selameti için dua edelim”

Ey insanlar!

Bakınız, tüm insanları cehaletten aydınlığa çıkarmak için gönderdiği Kur’an-ı Kerim’de Allah ne buyuruyor:

‘İyilikte ve takvada yardımlaşınız; kötülükte ve düşmanlıkta yardımlaşmayınız.’

‘Ölümü de hayatı da bakalım hanginiz en iyi işler yapıyorsunuz diye sizi imtihan etmek için yaratan Allah Azizdir, bağışlayıcıdır.’

2023 yılının bütün dünyada savaş ve gözyaşının son bulduğu, barış ve mutluluğun hakim olduğu, kötülüklerin azaldığı, iyiliklerin çoğaldığı bir yıl olması temennisiyle tüm insanlığın kurtuluşu ve selameti için Rabbimize dua edelim.”

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