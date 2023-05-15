2023 Adıyaman seçim sonuçları
ensonhaber.com

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 191 binden fazla sandık kuruldu.

Türkiye, kaderini belirlemek için sandığa gitti.

Adıyaman'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 66 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 31'de kaldı.

2023 Adıyaman seçim sonuçları

Adıyaman milletvekili sonuçları

Resmi olmayan sonuçlara göre Adıyaman'da AK Parti 4 milletvekili çıkarırken 1 milletvekilini parlamentoya gönderme hakkı kazandı.

2023 Adıyaman seçim sonuçları

Resul Kurt, İshak Şan, Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan, AK Parti'nin yeni milletvekilleri oldu.

CHP'de Abdurrahman Tutdere parlamentoya girdi.