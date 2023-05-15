2023 Adıyaman seçim sonuçları Adıyaman'da seçimler resmi olmayan sonuçlara göre tamamlandı. Sandığa giden vatandaşlar yüzde 71 oranında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekledi. Kahramanmaraş'tan meclise gidecek 8 milletvekili de belli oldu.

ensonhaber.com Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 191 binden fazla sandık kuruldu. Türkiye, kaderini belirlemek için sandığa gitti. Adıyaman'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 66 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 31'de kaldı. Adıyaman milletvekili sonuçları Resmi olmayan sonuçlara göre Adıyaman'da AK Parti 4 milletvekili çıkarırken CHP 1 milletvekilini parlamentoya gönderme hakkı kazandı. Resul Kurt, İshak Şan, Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan, AK Parti'nin yeni milletvekilleri oldu. CHP'de Abdurrahman Tutdere parlamentoya girdi.