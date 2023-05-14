2023 Adıyaman Sincik seçim sonuçları Adıyaman'ın Sincik ilçesinde sandığa giden vatandaşların tercihi yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

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14 Mayıs seçimlerinde halk sandık başına gitti.

Saat 17.00 itibarıyla kapanan sandıklarda oy sayımı yapıldı.

Sonucu merakla beklenen yerlerden biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki seçimde yüzde 94,29 oy oranı ile rekor kırdığı Adıyaman'ın Sincik ilçesi oldu.

Bu kez yüzde 71,54 oranında oy aldı

Bugün 10 bin 032 seçmenin oy kullandığı Sincik ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 71,54'ünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aldı.

Rekor kırmıştı

2018 seçimlerinde toplam 11 bin 512 seçmenin 9 bin 816'sının oyunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan almıştı. Muharrem İnce 1,90, Meral Akşener 1,61, Selahattin Demirtaş 1,43, Temel Karamollaoğlu 0,55, Doğu Perinçek 0.01 oy almıştı.