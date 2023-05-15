2023 Aksaray seçim sonuçları Aksaray'da seçimler resmi olmayan sonuçlara göre sona erdi. Sandığa giden vatandaşlar yüzde 71 oranında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tercih etti. Aksaray'dan meclise gidecek 4 milletvekili de belirlendi.

ensonhaber.com Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 191 binden fazla sandığın kurulduğu Türkiye'de vatandaşlar oylarını verdi. Aksaray'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 71 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 22'de kaldı. Aksaray milletvekili sonuçları Resmi olmayan sonuçlara göre Aksaray'da AK Parti 2 milletvekili çıkarırken İYİ Parti ve MHP 1'er milletvekilini parlamentoya gönderme hakkı kazandı. Cengiz Aydoğdu ve Hüseyin Altınsoy, AK Parti'nin yeni milletvekilleri oldu. İYİ Parti'de Turan Yaldır, MHP'de Ramazan Kaşlı parlamentoya girdi.