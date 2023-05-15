2023 Aksaray seçim sonuçları
ensonhaber.com

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 191 binden fazla sandığın kurulduğu Türkiye'de vatandaşlar oylarını verdi.

Aksaray'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 71 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 22'de kaldı.

2023 Aksaray seçim sonuçları

Aksaray milletvekili sonuçları

Resmi olmayan sonuçlara göre Aksaray'da AK Parti 2 milletvekili çıkarırken İYİ Parti ve 1'er milletvekilini parlamentoya gönderme hakkı kazandı.

2023 Aksaray seçim sonuçları

Cengiz Aydoğdu ve Hüseyin Altınsoy, AK Parti'nin yeni milletvekilleri oldu.

İYİ Parti'de Turan Yaldır, MHP'de Ramazan Kaşlı parlamentoya girdi.