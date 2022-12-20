2023 asgari ücret açıklandı mı, saat kaçta belli olacak? 20 Aralık asgari ücrette son durum!

2023 asgari ücret toplantısından bugün sonuç çıkacak. Milyonlarca çalışan "asgari ücret saat kaçta açıklanacak" merak ediyor. İşte asgari ücret toplantısı ve detayları...

Asgari Ücret Komisyonu, üçüncü kez bir araya gelecek ve son toplantıdan karar çıkacak.

Milyonlarca asgari ücretli çalışan, 2023 yılında alacakları maaşı öğrenmek için sabırsızlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların enflasyona ezdirmeyeceğiz sinyalini verdiği 2023 asgari ücretin ne kadar olacağı merak konusu.

2022 yılında 5 bin 500 lira net olarak ödenen asgari ücret yeni yılda kaç TL olacak sorusu gündemde yer alıyor.

Asgari ücret 3. toplantısında başta enflasyon olmak üzere tüm rakamlar masaya yatırılacak. TÜİK verileri, Bakanlığın anketi, TÜRK-İŞ'in ve TİSK'in teklifi masaya yatırılacak ve uzlaşma aranacak.

7-8 bin lira civarında öngörülen 2023 asgari ücret açıklandı mı, saat kaçta belli olacak? İşte asgari ücret toplantısında son ayrıntılar...

2023 asgari ücret saat kaçta açıklanacak?

Asgari ücret 3. toplantısı saat 14.00'da başlayacak. Asgari ücretin kamuoyuna toplantının hemen akabinde açıklanması bekleniyor.

Bakan Vedat Bilgin, "Salı günü asgari ücret müzakeresinde uzlaşmaya varacağız. Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız." dedi.

Eğer artış yüzde 40 oranında olursa asgari ücret 7 bin 700 TL'ye, yüzde 45 oranında zam yapılırsa 7 bin 975 TL'ye, yüzde 50 oranında olur ise 8 bin 250 TL'ye çıkacak.