2023 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu? Bakan Nebati’den flaş açıklama!

2023 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu? Bakan Nebati’den flaş açıklama!

Yeni yıla kısa bir zaman kala, vatandaşların akıllarında hep aynı soru oluşuyor. 2023 asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret zammı belli oldu mu? Bakan Nebati açıkladı. İşte detaylar...

Yapılan ara zammın ardından, gözler aralık ayında yapılacak olan asgari ücret zammına çevrildi. Vatandaşlar heyecanla bekliyor.

Son zamanlarda asgari ücretin ne kadar olacağı ile ilgili sık sık senaryolar kuruluyor. Herkesin dilinde farklı rakamlar dolaşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı özel canlı yayında asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamaların ardından bakanlık devreye girdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuya değinen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret ile ilgili olarak, "Ücret enflasyonun reel ücretleri gerileten etkisini ortadan kaldıracak şekilde olacak" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise asgari ücret ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar…

2023 asgari ücret ne kadar olacak?

Sabah’a konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Nasıl ki asgari ücrete geçtiğimiz yıl yaptığımız artışlar enflasyon oranının üzerinde olduysa, nasıl ki adımlarımızı sabit ücretli çalışanlar lehine attıysak, yeni dönemde de aynı yaklaşımımızı devam ettireceğiz” dedi.

Tespit Komisyonu ilk toplantı tarihi belli oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 7, 8 ya da 9 Aralık’ta ilk toplantısını yapacak. Aralık ayı boyunca komisyon 4 toplantı yapacak ve son toplantı sonrası geçen yıl olduğu gibi asgari ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.