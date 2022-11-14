2023 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu? Bakanlıktan açıklama geldi!

2023 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu? Bakanlıktan açıklama geldi!

Yeni yıla kısa bir zaman kala, vatandaşların akıllarında hep aynı soru oluşuyor. 2023 asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret zammı belli oldu mu? Bakanlıktan ilk hamle geldi. İşte detaylar...

Yapılan ara zammın ardından, gözler aralık ayında yapılacak olan asgari ücret zammına çevrildi. Vatandaşlar heyecanla bekliyor.

Son zamanlarda asgari ücretin ne kadar olacağı ile ilgili sık sık senaryolar kuruluyor. Herkesin dilinde farklı rakamlar dolaşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı özel canlı yayında asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamaların ardından bakanlık devreye girdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuya değinen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret ile ilgili olarak, "Ücret enflasyonun reel ücretleri gerileten etkisini ortadan kaldıracak şekilde olacak" dedi.

2023 asgari ücret ne kadar olacak?

Bakan Bilgin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda asgari ücret ile ilgili olarak, "Ücret enflasyonun reel ücretleri gerileten etkisini ortadan kaldıracak şekilde olacak" açıklamasında bulundu ve ekledi:

"Asgari ücreti belirlemede enflasyon etkisini geriletecek bir uygulama gerçekleştireceğiz. Aralık ayının ilk haftasında komisyonu toplayacağız. Tüm emekçiler enflasyon karşısında korunacak"