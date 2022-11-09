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- 2023 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu? Bakanlıktan ilk adım geldi!
2023 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu? Bakanlıktan ilk adım geldi!
- 09.11.2022 - 10:38
Yapılan ara zammın ardından, gözler aralık ayında yapılacak olan asgari ücret zammına çevrildi. Vatandaşlar heyecanla bekliyor.
Son zamanlarda asgari ücretin ne kadar olacağı ile ilgili sık sık senaryolar kuruluyor. Herkesin dilinde farklı rakamlar dolaşıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı özel canlı yayında asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamaların ardından bakanlık devreye girdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında araştırma başlattı.
2023 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, Türkiye genelindeki küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri de kapsayacak bu araştırmada asgari ücret beklentileri tespit edilerek değerlendirilecek.
Anket sonuçları paylaşılacak
2023 yılı asgari ücret belirleme çalışmaları çerçevesinde derlenen anket sonuçlarının, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.
Bakanlık, 2022 yılında da asgari ücreti belirleme çalışmaları sürecinde Türkiye genelinde akademik bir kadronun gerçekleştirdiği asgari ücret araştırması yapmıştı.
2023 asgari ücret ne kadar olacak?
2022'nin temmuz ayında yapılan ara zam sonrasında net asgari ücret tutarı 5 bin 500 TL seviyesine gelmişti.
Yeni asgari ücret zammı belirlenirken, 6 aylık enflasyon oranı belirleyici olacak. Asgari ücretin 7.500 TL'nin üzerine çıkması bekleniyor.