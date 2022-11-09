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2023 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu? Bakanlıktan ilk adım geldi!

2023 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu? Bakanlıktan ilk adım geldi!

Yeni yıla kısa bir zaman kala, vatandaşların akıllarında hep aynı soru oluşuyor. 2023 asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret zammı belli oldu mu? Bakanlıktan ilk hamle geldi. İşte detaylar...