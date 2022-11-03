2023 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama!

2023 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama!

Yılın sonlarına yaklaşırken vatandaşların akıllarında hep aynı soru oluşuyor. 2023 asgari ücret ne kadar olacak? Zam oranı belli oldu mu? İşte detaylar…

Yılın sonlarına yaklaşırken vatandaşların akıllarında hep aynı soru oluşuyor. 2023 asgari ücret ne kadar olacak? Zam oranı belli oldu mu? İşte detaylar…

Yapılan ara zammın ardından, gözler aralık ayında yapılacak olan asgari ücret zammına çevrildi. Vatandaşlar heyecanla bekliyor.

Son zamanlarda asgari ücretin ne kadar olacağı ile ilgili sık sık senaryolar kuruluyor. Herkesin dilinde farklı rakamlar dolaşıyor.

Vatandaşlar “2023 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu?” sorularına yanıt aramaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı özel canlı yayında asgari ücretle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar…

2023 asgari ücret ne kadar olacak?

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda Vedat Bey ekibiyle birlikte çalışmalarını devam ettiriyor. Önümüzdeki ay ve yeni yıl EYT ile asgari ücretin arka arkaya açıklandığı aylar olacak." dedi.

Ardından, "Buralardaki ücret politikası da ne durumdaysa bunları da açıklayacağız. Bunlardan en önemlisi asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak. Bu çalışmayla birlikte gerek sözleşmeliler gerek EYT, yani biz 2023'e bunları açıklayarak girmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Yılbaşında asgari ücrete zam mı geliyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret zammıyla ilgili, “Asgari ücreti net 5 bin 500 olarak düzenledik. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bunun için insanlarımızdan sabır bekliyorum. Yılbaşında inşallah bu tabloyu yine değerlendirecek gerekeni yine yapacağız. Vatandaşımızdan sabır bekliyorum.” dedi.

Asgari ücrette alt sınır

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldığı bir televizyon programında "2002 yılından bugüne kadar asgari ücretliler enflasyona ezdirilmedi. Bu yıl da enflasyon hedefimiz bu kadar değildi. Memur maaşları zaten 6 ayda bir güncelleniyor. Asgari ücretteki artış gelecek yılın enflasyon hedeflerine göre belirleniyor. Bu yıl enflasyon, hedeflerimizin üzerinde çıktığı için Temmuz ayında tekrar güncellemeye gittik. Şimdiye kadar asgari ücretliler enflasyona ezdirilmedi ve bu yıl da aynı şekilde bir artış olacak. Asgari ücretteki artış enflasyonun üzerinde olacak." açıklamasında bulundu.