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    2023 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu? İşte son durum!

    Yılın sonlarına yaklaşırken vatandaşların akıllarında hep aynı soru oluşuyor. 2023 asgari ücret ne kadar olacak? Zam oranı belli oldu mu? İşte detaylar…
    • 07.11.2022 - 09:48
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    2023 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu? İşte son durum!

    Yapılan ara zammın ardından, gözler aralık ayında yapılacak olan asgari ücret zammına çevrildi. Vatandaşlar heyecanla bekliyor.

    Son zamanlarda asgari ücretin ne kadar olacağı ile ilgili sık sık senaryolar kuruluyor. Herkesin dilinde farklı rakamlar dolaşıyor.

    Vatandaşlar “2023 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu?” sorularına yanıt aramaya başladı.

    Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, katıldığı özel canlı yayında asgari ücretle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar…

    Yani asgari ücret ne kadar olacak?

    Numan Kurtulmuş, yeni asgari ücretle ilgili şu sözleri söyledi:

    "Bizdeki tabii ki çok yüksek bir seviyede bunu görüyoruz. Ama özellikle son dönemlerde geçtiğimiz yıl içerisinde iki kez asgari ücrete iyileştirme yapıldı. İnşallah bu yıl sonu yani daha doğrusu önümüzdeki yıl başı itibariyle asgari ücrette yine çok yüksek bir, vatandaşımızı memnun edecek, çok titiz çalışmalar sonucu vatandaşımızın alım gücünü artıracak bir asgari ücret belirlemesi olacak.

    İşçi ve memur emeklilerinin de aynı şekilde maaşlarında iyileşmeler ortaya çıkacak. Yani fiyatlar yukarıya çıkmışken bu fiyat artışlarının karşısında vatandaşın ezilmemesi için ilave desteklerin artırıldığını görüyoruz.”

    2023 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu? İşte son durum! #1


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