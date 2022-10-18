2023 asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Bilgin açıkladı! Yeni asgari ücret zammı belli oldu mu?

2023 asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Bilgin açıkladı! Yeni asgari ücret zammı belli oldu mu?

Yılın sonlarına yaklaşırken vatandaşların akıllarında hep aynı soru oluşuyor. 2023 asgari ücret ne kadar olacak? Zam oranı belli oldu mu? Bakan Bilgin açıkladı. İşte detaylar…

Yapılan ara zammın ardından, gözler aralık ayında yapılacak olan asgari ücret zammına çevrildi. Vatandaşlar heyecanla bekliyor.

Son zamanlarda asgari ücretin ne kadar olacağı ile ilgili sık sık senaryolar kuruluyor. Herkesin dilinde farklı rakamlar dolaşıyor.

Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’nin asgari ücret açıklaması büyük merak uyandırmıştı.

Asgari ücret için enflasyonun üstünde bir artış olacağı duyurmuştu. Bununla birlikte yeni asgari ücret merak konusu oldu.

Vatandaşlar “2023 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu?” sorularına yanıt aramaya başladı.

Ortaya atılan tahmini rakamların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret ile ilgili son noktayı koydu. İşte detaylar…

2023 asgari ücret ne kadar olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 2023’e Doğru Şehir Buluşmaları Afyonkarahisar programında açıklama yaptı.

Bilgin, "Asgari ücrete aralık ayında toplumu enflasyon karşısındaki tahribattan koruyacak en kapsamlı müdahaleyi yapacağız" dedi.

Bakan Bilgin açıkladı

Maden şehitleri ile ilgili konuşan Bakan Bilgin, "Maden şehitlerinin aile bireylerinin kamuda istihdamı ile ilgili sınırlandırmayı kaldırıyoruz" dedi.

EYT ile ilgili ise, "EYT meselesini çözeceğiz. Ekonomik şartların etkisinde çalışmalarımız sürüyor" sözlerini dile getirdi.

Bakan Bilgin, asgari ücret artışlarının istihdam kaybına yol açıp açmadığı yönünde gelen soruya, "Yılsonu itibariyle de yıl içinde değerlendirildiğinde de asgari ücretin istihdama negatif bir etkisi yok. Bu bizim çalışmalarımızda ortaya çıkan bir şeydi. Ama geçtiğimiz yıl Nobel Ödüllü iktisatçılar bunu bilimsel olarak da ortaya koydular" yanıtını verdi.