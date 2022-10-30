2023 asgari ücret ne kadar olacak? Yemi asgari ücret zammı belli oldu mu? Uzman isim açıkladı!

2023 asgari ücret ne kadar olacak? Yemi asgari ücret zammı belli oldu mu? Uzman isim açıkladı!

Yılın sonlarına yaklaşırken vatandaşların akıllarında hep aynı soru oluşuyor. 2023 asgari ücret ne kadar olacak? Zam oranı belli oldu mu? Vergi Uzmanı Muhammet Bayram açıkladı. İşte detaylar…

Yapılan ara zammın ardından, gözler aralık ayında yapılacak olan asgari ücret zammına çevrildi. Vatandaşlar heyecanla bekliyor.

Son zamanlarda asgari ücretin ne kadar olacağı ile ilgili sık sık senaryolar kuruluyor. Herkesin dilinde farklı rakamlar dolaşıyor.

Vatandaşlar “2023 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu?” sorularına yanıt aramaya başladı.

Ortaya atılan tahminlerin ardından Vergi Uzmanı Muhammet Bayram, asgari ücret için Ankara’da konuşulan son rakamı duyurdu. İşte detaylar…

2023 asgari ücret ne kadar olacak?

Vergi Uzmanı Muhammed Bayram, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“TÜİK’in açıkladığı verilere göre eylül ayı enflasyonu yüzde 3.08 çıktı. Geçtiğimiz 3 ayın aylık enflasyon farkları 6,91’dir. Burada memurlarımızın enflasyon farkı artışı hesaplanırken aylık bu tutarlar toplanmıyor. Yani temmuzdan aralık sonuna kadar kümülatif enflasyon farkını dikkate almamız gerekiyor.

Her ne kadar 3 aylık enflasyon 6,91 olsa da aralık ayına göre TÜFE’de yüzde 52,40’lık bir artış var. Burada memurlarımız, emeklilerimiz enflasyon farkı almıştı. Bu enflasyon farkı yüzde 41.69 memurlara, yüzde 42,35 emeklilerimize yapıldı.

Aralık ayı itibarıyla yüzde 42’lik fark göz önünde bulunursa şu an 3 ay için yüzde 10’luk enflasyon farkı mevcuttur. Merkez Bankası beklenti anketleri ve çeşitli değerlendirme kuruluşlarının yapmış olduğu anketlerde ekim ayında enflasyonun pik yapacağı, ekim ayından sonra ve özellikle ocak ayından sonra da enflasyonun düşüşe geçeceği bekleniyor.

Yıl sonu beklenti anketleri son 6 aylık enflasyonun yüzde 30 ile 35 seviyesinde olacağı yönündedir. Avrupa’da yaşanan resesyon, derinleşen Ukrayna-Rusya savaşı ve ülkemizin bölgesel riskleri göz önünde bulunulduğunda enflasyon azalmaya gidecek ama sürpriz bir şekilde Aralık ayı sonunda yüzde 40’lı enflasyonları görebiliriz.”





Asgari ücret için tahmini rakam

Asgari ücret için tahminini de açıklayan uzman isim, “Sayın Bakan Nebati asgari ücret için enflasyonun üzerinde bir zam yapacağız demişti. Benim tahminim asgari ücrete yüzde 40 ile yüzde 45 arasında bir zam bekliyorum. Bu da yaklaşık 8 bin liraya tekabül ediyor” dedi.

Enflasyon rakamları belli oluyor

Asgari ücret zammı için en önemli ipucu ise 3 Kasım günü TÜİK tarafından gelecek. Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında bir önceki aya ilişkin enflasyon verilerini açıklıyor. Asgari ücret zammı için kıstas kabul edilecek Ekim ayı enflasyon rakamları 3 Kasım günü saat 10.00’da açıklanacak.