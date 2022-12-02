2023 Asgari ücret zammı belli oldu mu? TÜRK-İŞ ilk kez rakam verdi! İşte 2023 asgari ücret zammı tahminleri

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının tarihini duyurdu ve TÜRK-İŞ'in kırmızı çizgisini açıkladı. Peki 2023 asgari ücret zammı belli oldu mu?

Asgari ücret zammı için bekleyiş sürerken "2023 Asgari ücret zammı ne kadar olacak?" sorusu merak ediliyor. Milyonların heyecanla beklediği görüşmeler başlamış durumda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önceki gün Türk-İş Başkanı Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya gelmişti. Peki asgari ücret zammı belli oldu mu? İşte TÜRK-İŞ'in verdiği ilk rakam...

2023 Asgari ücret zammı belli oldu mu?

2023 yılı gelirken yeni yılda asgari ücret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi ve işveren temsilcilerinin ortak mutabakatı ile belirlenmiş olacak. 2021 yılında brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücrete, 2022 Ocak ayında tarihin en yüksek artışı yapılmıştı. Asgari ücret son olarak, yaklaşık yüzde 50 zamla brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti. Ayrıca Temmuz ayında yapılan zamla beraber asgari ücret %30'luk bir artışla net 5 bin 500 lira oranına yükseldi.

İlk toplantı 7 Aralık'ta

Mevcut yasalara göre, asgari ücrette yapılacak artış için işçi, işveren ve hükûmetten 5'er temsilciden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor. Asgari ücrette yapılacak ilk toplantı 7 Aralık'ta gerçekleşirken, ikinci toplantı ise 14 Aralık'ta yapılacak.

"7 bin 785 lira kırmızı çizgimiz"

Konu ile ilgili TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ilk kez rakam verdi ve 7 bin 785 liranın altındaki rakamı kabul etmeyeceklerini ifade etti. "Kırmızı çizgi bu onun üzerine çıkmak gerekiyor" şeklinde konuşan Atalay, "İnsan odaklı bir çalışma olması lazım. Sendikalar, STK’lar, işverenler insan odaklı bir çalışma yapmak mecburiyetinde" dedi.