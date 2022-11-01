2023 Asgari ücret zammı belli oldu mu? Yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak?

2023 Asgari ücret zammı belli oldu mu? Yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Yeni yıla kısa bir süre kala "Asgari ücret zammı belli oldu mu?" sorusu merak ediliyor. Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bir araya gelmesi beklenmekte. İşte ayrıntılar...

Pek çok vatandaş asgari ücret zammını araştırıyor. 2023 yılında asgari ücrete yüksek bir zam oranı gelmesi beklenirken, milyonlarca kişi "Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak?" sorusunu soruyor. Peki asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'deki grup toplantısında asgari ücret hakkında konuştu. Erdoğan "Önümüzdeki yılbaşında daha ileri adımlar atarak telafi sözümüzü yerine getirmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de asgari ücret hakkında konuştu ve şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücrete aralık ayında toplumu enflasyon karşısındaki tahribattan koruyacak en kapsamlı müdahaleyi yapacağız. Ciddi bir sorun var hayat pahalılığı ve enflasyon. Genelde iki yaklaşım var yüksek enflasyon dönemlerinde faizler yükselir bunun sonucu işsizlik ve yoksulluktur. Üretim azaldıkça paylaşılacak refahın azalmasıdır. Türkiye bunu tercih etmiyor. Enflasyona rağmen büyümesini sürdürecek. Çünkü enflasyonu yenmemizin şartı orda. Biz de sosyal politikalarımızı bu şartlara göre çalışanların hayat şartlarını düzenleyecek tedbirleri adım adım devreye sokuyoruz.

Asgari ücrete iki defa müdahale yaptık. Şimdi aralıkta benzer bir şekilde enflasyon şartlarını değerlendirerek, toplumu koruyacak tedbirleri alarak en kapsamlı müdahaleyi yapacağımızdan hiç kimsenin endişesi olmasın."