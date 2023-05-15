2023 Bingöl seçim sonuçları Bingöl'de seçimler resmi olmayan sonuçlara göre sona erdi. Sandığa giden vatandaşlar yüzde 65 oranında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tercih etti. Bingöl'den meclise gidecek 3 milletvekili de belirlendi.

ensonhaber.com Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 191 binden fazla sandığın kurulduğu Türkiye'de vatandaşlar oylarını verdi. Bingöl'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 65 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 32'de kaldı. Bingöl milletvekili sonuçları Resmi olmayan sonuçlara göre Bingöl'de AK Parti 2 milletvekili çıkarırken Yeşil Sol Parti 1 milletvekilini parlamentoya gönderme hakkı kazandı. Feyzi Berdibek, AK Parti'nin yeni milletvekili oldu. Yeşil Sol Parti'de Ömer Faruk Hülakü parlamentoya girdi.