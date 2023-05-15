2023 Bingöl seçim sonuçları

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Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 191 binden fazla sandığın kurulduğu Türkiye'de vatandaşlar oylarını verdi.
Bingöl'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 65 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 32'de kaldı.
Bingöl milletvekili sonuçları
Resmi olmayan sonuçlara göre Bingöl'de AK Parti 2 milletvekili çıkarırken Yeşil Sol Parti 1 milletvekilini parlamentoya gönderme hakkı kazandı.
Feyzi Berdibek, AK Parti'nin yeni milletvekili oldu.
Yeşil Sol Parti'de Ömer Faruk Hülakü parlamentoya girdi.