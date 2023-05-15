2023 Bingöl seçim sonuçları
ensonhaber.com

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 191 binden fazla sandığın kurulduğu Türkiye'de vatandaşlar oylarını verdi.

Bingöl'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 65 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 32'de kaldı.

2023 Bingöl seçim sonuçları

Bingöl milletvekili sonuçları

Resmi olmayan sonuçlara göre Bingöl'de 2 milletvekili çıkarırken Yeşil Sol Parti 1 milletvekilini parlamentoya gönderme hakkı kazandı.

2023 Bingöl seçim sonuçları

Feyzi Berdibek, AK Parti'nin yeni milletvekili oldu.

Yeşil Sol Parti'de Ömer Faruk Hülakü parlamentoya girdi.