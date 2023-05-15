2023 Bolu seçim sonuçları
ensonhaber.com

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 191 binden fazla sandığın kurulduğu Türkiye'de vatandaşlar oylarını verdi.

Bolu'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 60 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 31'de kaldı.

2023 Yalova seçim sonuçları

Bolu milletvekili sonuçları

Resmi olmayan sonuçlara göre Bolu'da AK Parti 1 milletvekili çıkarırken ve CHP de 1'er milletvekilini parlamentoya gönderme hakkı kazandı.

2023 Yalova seçim sonuçları

Yüksel Coşkunyürek, AK Parti'nin yeni milletvekili oldu.

MHP'de İsmail Akgül, CHP'de Türker Ateş parlamentoya girdi.