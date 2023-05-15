2023 Bolu seçim sonuçları Bolu'da seçimler resmi olmayan sonuçlara göre sona erdi. Sandığa giden vatandaşlar yüzde 60 oranında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tercih etti. Bolu'dan meclise gidecek 3 milletvekili de belirlendi.

ensonhaber.com Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 191 binden fazla sandığın kurulduğu Türkiye'de vatandaşlar oylarını verdi. Bolu'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 60 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 31'de kaldı. Bolu milletvekili sonuçları Resmi olmayan sonuçlara göre Bolu'da AK Parti 1 milletvekili çıkarırken MHP ve CHP de 1'er milletvekilini parlamentoya gönderme hakkı kazandı. Yüksel Coşkunyürek, AK Parti'nin yeni milletvekili oldu. MHP'de İsmail Akgül, CHP'de Türker Ateş parlamentoya girdi.