2023 Çankırı seçim sonuçları Çankırı'da seçimler resmi olmayan sonuçlara göre sona erdi. Sandığa giden vatandaşlar yüzde 72 oranında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tercih etti. Çankırı'dan meclise gidecek 2 milletvekili de belirlendi.

ensonhaber.com Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 191 binden fazla sandığın kurulduğu Türkiye'de vatandaşlar oylarını verdi. Çankırı'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 72 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 20'de kaldı. Çankırı milletvekili sonuçları Resmi olmayan sonuçlara göre Çankırı'da AK Parti 1 milletvekili çıkarırken MHP de 1 milletvekilini parlamentoya gönderme hakkı kazandı. Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti'nin yeni milletvekili oldu. MHP'de Pelin Yılık parlamentoya girdi.