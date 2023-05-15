2023 Çankırı seçim sonuçları
ensonhaber.com

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 191 binden fazla sandığın kurulduğu Türkiye'de vatandaşlar oylarını verdi.

Çankırı'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 72 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 20'de kaldı.

2023 Çankırı seçim sonuçları

Çankırı milletvekili sonuçları

Resmi olmayan sonuçlara göre Çankırı'da AK Parti 1 milletvekili çıkarırken de 1 milletvekilini parlamentoya gönderme hakkı kazandı.

2023 Çankırı seçim sonuçları

Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti'nin yeni milletvekili oldu.

MHP'de Pelin Yılık parlamentoya girdi.