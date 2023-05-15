2023 Çorum seçim sonuçları Çorum'da seçimler resmi olmayan sonuçlara göre tamamlandı. Sandığa giden vatandaşlar yüzde 61 oranında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekledi. Çorum'dan meclise gidecek 4 milletvekili de belli oldu.

ensonhaber.com Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 191 binden fazla sandık kuruldu. Türkiye, kaderini belirlemek için sandığa gitti. Çorum'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 61 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 33'te kaldı. Çorum milletvekili sonuçları Resmi olmayan sonuçlara göre Çorum'da AK Parti 2 milletvekili çıkarırken CHP ve MHP de 1'er milletvekilini parlamentoya gönderme hakkı kazandı. Yusuf Ahlatçı ve Oğuzhan Kaya, AK Parti'nin milletvekilleri oldu. CHP'de Mehmet Tahtasız, MHP'de Vahit Kayrıcı parlamentoya girdi.