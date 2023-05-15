2023 Çorum seçim sonuçları
ensonhaber.com

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 191 binden fazla sandık kuruldu.

Türkiye, kaderini belirlemek için sandığa gitti.

Çorum'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 61 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 33'te kaldı.

2023 Çorum seçim sonuçları

Çorum milletvekili sonuçları

Resmi olmayan sonuçlara göre Çorum'da AK Parti 2 milletvekili çıkarırken CHP ve de 1'er milletvekilini parlamentoya gönderme hakkı kazandı.

2023 Çorum seçim sonuçları

Yusuf Ahlatçı ve Oğuzhan Kaya, AK Parti'nin milletvekilleri oldu.

CHP'de Mehmet Tahtasız, MHP'de Vahit Kayrıcı parlamentoya girdi.