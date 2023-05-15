2023 Çorum seçim sonuçları

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Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 191 binden fazla sandık kuruldu.
Türkiye, kaderini belirlemek için sandığa gitti.
Çorum'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 61 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 33'te kaldı.
Çorum milletvekili sonuçları
Resmi olmayan sonuçlara göre Çorum'da AK Parti 2 milletvekili çıkarırken CHP ve MHP de 1'er milletvekilini parlamentoya gönderme hakkı kazandı.
Yusuf Ahlatçı ve Oğuzhan Kaya, AK Parti'nin milletvekilleri oldu.
CHP'de Mehmet Tahtasız, MHP'de Vahit Kayrıcı parlamentoya girdi.