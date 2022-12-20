2023 emekli maaşı ne kadar olacak? 2023 SSK, Bağ-Kur en düşük ve en yüksek emekli maaşı hesaplaması!

2023 emekli maaşı ne kadar olacak? 2023 SSK, Bağ-Kur en düşük ve en yüksek emekli maaşı hesaplaması!

2023 yılında geçerli olacak emekli maaşları vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Son 6 aylık enflasyon verileri sonrası emekli maaşı zam oranları da belli olacak.

2022 senesinin sonlanmasına kısa bir süre kala yeni yılda ödenecek emekli maaşı merak ediliyor. 2022 yılının ilk altı ayında emeklilere %25,5 zam yapılarak en düşük emekli maaşı 2.500 TL’ye çıkarılmıştı. 2022 Temmuz ayında ise yapılan ikinci bir zam ile bu ücret 3.500 TL’ye kadar yükseltilmiş oldu. Ayrıca enflasyonla mücadele kapsamında asgari ücret, memur maaşına yıl içerisinde ikinci bir zam yapılarak Temmuz ayında emekliler toplam %42,35 oranında zam uygulaması almış oldu. Peki 2023 emekli maaşı ne kadar olacak?

2023 emekli maaşı ne kadar olacak?

Yeni seneye kısa bir zaman kala Ocak ayı itibariyle geçerli olacak emekli maaşları sorgulanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilecek olan Aralık ayı enflasyon rakamları ile beraber enflasyon farkı da net olarak ortaya çıkmış olacak. Emekli maaşı zam oranlarında masada iki seçenek bulunuyor.

GeçtiğimizTemmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarında duyurulan 5 aylık enflasyon rakamlarına göre alınacak zam oranı şimdiden 14,04 olmuş oldu. Bu oranlara Aralık ayı enflasyon rakamı da ilave edilmiş olacak. Ayrıca Aralık ayında enflasyon verisinin yüzde 3 ila 4 arasında bir oranda açıklanması beklenmekte.

2022 Aralık ayında enflasyonun aylık yüzde 3 olması halinde emeklilere %17,04 oranında zam uygulanmış olacak. Enflasyonun 4 olarak açıklanması halinde ise bu oran 18,04’e yükselmiş olacak.

2022 senesinde Temmuz ayında yapılan zam ile beraber en düşük emekli maaşı tutarı 3 bin 500 TL seviyesine getirildi. Yani emekli maaşına %18,04 zam uygulandığı takdirde en düşük emekli maaşı 4 bin 131 TL olmuş olacak.