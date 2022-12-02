2023 emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli zammı belli oldu mu?

2023 emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli zammı belli oldu mu?

2023 yılına kısa bir zaman kala, emekli vatandaşların gündeminde emekli maaş zammı yerini aldı. Peki 2023 emekli maaşı ne kadar olacak? Zam oranı belli oldu mu? İşte detaylar...

Aralık ayı ile birlikte yeni maaş zamları merak uyandırdı. Asgari ücretin yanı sıra emekli maaş zammı sorgulamaları da hız kazandı.

TÜİK tarafından ekim ayı enflasyon verileri açıklandı. Ardından gözler emekli maaşı zam oranı hesaplamalarına çevrildi.

Emekli maaşlarında yapılacak artış oranına dair henüz resmi açıklama gelmese de temmuz, ağustos, eylül ve ekim ayı enflasyon verileri ele alınarak, hesaplamalar yapılmaya başlandı.

Emekli ve yeni emekli olacak olan vatandaşlar, emekli maaş zammını araştırmaya başladı. Peki 2023 ocak emekli maaşı zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ Kur en düşük emekli maaşı kaç TL'ye çıkacak?

2023 emekli maaşı ne kadar olacak?

Geçen yıl 1500 lira olan en düşük emekli aylığı bu yılın başında 2 bin 500 TL’ye, temmuz ayında da 3 bin 500 TL’ye çıkartıldı.

2000 sonrası SSK’lılar ile BAĞ-Kur’luların normal emekli aylıkları şu an 2.041 TL ile 2.399 TL arasında bulunuyor. Bu aylıklar ocak ayında öncelikle 6 aylık enflasyon oranında artırılacak. Bu artış sonucunda aylığı 3 bin 500 TL’nin altında kalanlara aradaki fark hazine tarafından ödenecek.

2000 öncesi emekli olan SSK’lıların en düşük aylığı ise normalde 3 bin 293 seviyesinde bulunuyor ama 3 bin 500 TL aylık ödeniyor. Ocak ayında bu kişilerin emekli aylığı en düşük enflasyon senaryosunda bile 3 bin 500 TL’yi aşacağı için gelecek yılın ilk yarısında kendi çalışmalarından dolayı hak ettikleri normal emekli aylığını alacaklar.