2023 Erzurum seçim sonuçları Erzurum'da sandığa giden vatandaşların büyük bir bölümü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verdi.

ensonhaber.com

14 Mayıs'ta 60 milyondan fazla vatandaş, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilleri'ni seçmek üzere sandık başına gitti.

Oy kullanma işleminin tamamlanmasıyla milyonların gözü 2023 seçim sonuçlarına çevrildi.

Erdoğan fark attı

Erzurum'da resmi olmayan ilk sonuçlara göre, açılan yüzde 98,08 oranında sandıktan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 24,49 oy oranına sahipken, Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı ise yüzde 68,72 olarak kaydedildi.

Sinan Oğan yüzde 6.47 oranında oy alırken Muharrem İnce yüzde 0.32 oldu.

Erzurum'da 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde açılan sandık oranı yüzde 97,6 olurken kesin olmayan ilk verilerine göre ise; AK Parti yüzde 43,41 oy oranıyla birinci parti, MHP yüzde 16,79 oy oranıyla ikinci parti olarak yer aldı.

HDP yüzde 9,9 alırken İyi Parti yüzde 9,41 oy aldı. CHP ise yüzde 6,55 oranında kaldı.