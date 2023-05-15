2023 Kahramanmaraş seçim sonuçları
ensonhaber.com

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 191 binden fazla sandık kuruldu.

Türkiye, kaderini belirlemek için sandığa gitti.

Kahramanmaraş'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 71 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 22'de kaldı.

2023 Kahramanmaraş seçim sonuçları

Kahramanmaraş milletvekili sonuçları

Resmi olmayan sonuçlara göre Kahramanmaraş'ta AK Parti 5 milletvekili çıkarırken 2, CHP de 1 milletvekilini parlamentoya gönderme hakkı kazandı.

2023 Kahramanmaraş seçim sonuçları

Vahit Kirişçi, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, Tuba Köksal ve Mehmet Şahin, AK Parti'nin yeni milletvekilleri oldu.

MHP'de Zuhal Karakoç Doğa ile Turan Şahin, CHP'de Ali Öztunç parlamentoya girdi.