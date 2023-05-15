2023 Kahramanmaraş seçim sonuçları Kahramanmaraş'ta seçimler resmi olmayan sonuçlara göre tamamlandı. Sandığa giden vatandaşlar yüzde 71 oranında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekledi. Kahramanmaraş'tan meclise gidecek 8 milletvekili de belli oldu.

ensonhaber.com Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 191 binden fazla sandık kuruldu. Türkiye, kaderini belirlemek için sandığa gitti. Kahramanmaraş'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 71 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 22'de kaldı. Kahramanmaraş milletvekili sonuçları Resmi olmayan sonuçlara göre Kahramanmaraş'ta AK Parti 5 milletvekili çıkarırken MHP 2, CHP de 1 milletvekilini parlamentoya gönderme hakkı kazandı. Vahit Kirişçi, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, Tuba Köksal ve Mehmet Şahin, AK Parti'nin yeni milletvekilleri oldu. MHP'de Zuhal Karakoç Doğa ile Turan Şahin, CHP'de Ali Öztunç parlamentoya girdi.