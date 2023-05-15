2023 Karabük seçim sonuçları

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Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 191 binden fazla sandığın kurulduğu Türkiye'de vatandaşlar oylarını verdi.
Karabük'te Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 59 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 32'de kaldı.
Karabük milletvekili sonuçları
Resmi olmayan sonuçlara göre Karabük'te AK Parti 2 milletvekili çıkarırken CHP 1 milletvekilini parlamentoya gönderme hakkı kazandı.
Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, AK Parti'nin yeni milletvekilleri oldu.
CHP'de Cevdet Akay parlamentoya girdi.