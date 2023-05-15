2023 Karabük seçim sonuçları Karabük'te seçimler resmi olmayan sonuçlara göre sona erdi. Sandığa giden vatandaşlar yüzde 59 oranında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tercih etti. Karabük'ten meclise gidecek 3 milletvekili de belirlendi.

ensonhaber.com Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 191 binden fazla sandığın kurulduğu Türkiye'de vatandaşlar oylarını verdi. Karabük'te Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 59 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 32'de kaldı. Karabük milletvekili sonuçları Resmi olmayan sonuçlara göre Karabük'te AK Parti 2 milletvekili çıkarırken CHP 1 milletvekilini parlamentoya gönderme hakkı kazandı. Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, AK Parti'nin yeni milletvekilleri oldu. CHP'de Cevdet Akay parlamentoya girdi.