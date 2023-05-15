2023 Karabük seçim sonuçları
ensonhaber.com

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 191 binden fazla sandığın kurulduğu Türkiye'de vatandaşlar oylarını verdi.

Karabük'te Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 59 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 32'de kaldı.

2023 Karabük seçim sonuçları

Karabük milletvekili sonuçları

Resmi olmayan sonuçlara göre Karabük'te AK Parti 2 milletvekili çıkarırken 1 milletvekilini parlamentoya gönderme hakkı kazandı.

2023 Karabük seçim sonuçları

Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, AK Parti'nin yeni milletvekilleri oldu.

CHP'de Cevdet Akay parlamentoya girdi.