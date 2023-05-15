2023 Karaman seçim sonuçları

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Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 191 binden fazla sandığın kurulduğu Türkiye'de vatandaşlar oylarını verdi.
Karaman'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 61 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 30'da kaldı.
Karaman milletvekili sonuçları
Resmi olmayan sonuçlara göre Karaman'da AK Parti 2 milletvekili çıkarırken CHP de 1 milletvekilini parlamentoya gönderme hakkı kazandı.
Selman Oğuzhan Eser ve Osman Sağlam, AK Parti'nin yeni milletvekilleri oldu.
CHP'de İsmail Atakan Ünverparlamentoya girdi.