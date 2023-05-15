2023 Karaman seçim sonuçları Karaman'da seçimler resmi olmayan sonuçlara göre sona erdi. Sandığa giden vatandaşlar yüzde 61 oranında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tercih etti. Karaman'dan meclise gidecek 3 milletvekili de belirlendi.

ensonhaber.com Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 191 binden fazla sandığın kurulduğu Türkiye'de vatandaşlar oylarını verdi. Karaman'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 61 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 30'da kaldı. Karaman milletvekili sonuçları Resmi olmayan sonuçlara göre Karaman'da AK Parti 2 milletvekili çıkarırken CHP de 1 milletvekilini parlamentoya gönderme hakkı kazandı. Selman Oğuzhan Eser ve Osman Sağlam, AK Parti'nin yeni milletvekilleri oldu. CHP'de İsmail Atakan Ünverparlamentoya girdi.