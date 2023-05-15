2023 Karaman seçim sonuçları
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Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 191 binden fazla sandığın kurulduğu Türkiye'de vatandaşlar oylarını verdi.

Karaman'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 61 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 30'da kaldı.

2023 Amasya seçim sonuçları

Karaman milletvekili sonuçları

Resmi olmayan sonuçlara göre Karaman'da AK Parti 2 milletvekili çıkarırken de 1 milletvekilini parlamentoya gönderme hakkı kazandı.

2023 Amasya seçim sonuçları

Selman Oğuzhan Eser ve Osman Sağlam, AK Parti'nin yeni milletvekilleri oldu.

CHP'de İsmail Atakan Ünverparlamentoya girdi.