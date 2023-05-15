2023 Kayseri seçim sonuçları Kayseri'de seçimler resmi olmayan sonuçlara göre tamamlandı. Sandığa giden vatandaşlar yüzde 63 oranında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekledi. Kayseri'den meclise gidecek 10 milletvekili de belli oldu.

ensonhaber.com Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 191 binden fazla sandık kuruldu. Türkiye, kaderini belirlemek için sandığa gitti. Kayseri'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 63 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 27'de kaldı. Kayseri milletvekili sonuçları Resmi olmayan sonuçlara göre Kayseri'de AK Parti 5 milletvekili çıkarırken MHP ve CHP 2, İYİ Parti ise 1 milletvekilini parlamentoya gönderme hakkı kazandı. Hulusi Akar, Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahit Cıngı ve Bayar Özsoy, AK Parti'nin yeni milletvekilleri oldu. MHP'de İsmail Özdemir ve Baki Ersoy yeniden seçilirken CHP'de Aşkın Genç ve Mahmut Arıkan da seçimi kazanan isimler oldu. CHP uzun süre sonra Kayseri'de ikinci milletvekilini çıkardı. İYİ Parti'de ise Dursun Ataş yeniden seçildi.