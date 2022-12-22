2023 kıdem tazminatı ne kadar oldu? Asgari ücret zammı sonrası 2023 kıdem tazminatı oranı!

2023 kıdem tazminatı ne kadar oldu? Asgari ücret zammı sonrası 2023 kıdem tazminatı oranı!

Asgari ücrette yaşanan artış sonrası "2023 kıdem tazminatı ne kadar oldu?" sorusu merak ediliyor. Peki 2023 kıdem tazminatı ne kadar oldu? İşte asgari ücret zammı sonrası 2023 kıdem tazminatı oranı!

Kıdem tazminat tutarı yeni yılda merak ediliyor. Asgari ücretin tavanı tutarının asgari ücrete göre belirlenmediği biliniyor. Kıdem tazminatı tavanı şu anda 15 bin 371 lira olarak uygulanıyor. Peki 2023 kıdem tazminatı ne kadar oldu?

2023 kıdem tazminatı ne kadar oldu?

Kıdem tazminatının yıllık miktarı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet senesi için ödenen emeklilik ikramiyesini aşamayacağı yasayla belirlenmiş durumda. Kıdem tazminatı tavanı şu anda 15 bin 371 lira olarak uygulanıyor. Ancak verilen bu rakam Ocak ayında tekrardan belirlenecek.

Şu anda ödenen asgari ücretle beraber asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 10008 lira olacak. Asgari ücretle 5 senedir aynı işyerinde çalışanın kıdem tazminatı şu an 32 bin 355 lira olarak hesaplanıyor. 2023 yılından itibaren ise 50 bin 40 TL kıdem tazminatı almış olacak.

Kıdem tazminatı nedir?

Kıdem tazminatının ne için ödendiği ve anlamı da sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kıdem tazminatı; hrhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında ödenen ücrettir. Bir seneden artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir.