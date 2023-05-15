2023 Kırıkkale seçim sonuçları Kırıkkale'de seçimler resmi olmayan sonuçlara göre tamamlandı. Sandığa giden vatandaşlar yüzde 59 oranında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekledi. Kırıkkale'den meclise gidecek 3 milletvekili de belli oldu.

ensonhaber.com Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 191 binden fazla sandık kuruldu. Türkiye, kaderini belirlemek için sandığa gitti. Kırşehir'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 59 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 32'de kaldı. Kırıkkale milletvekili sonuçları Resmi olmayan sonuçlara göre Kırıkkale'de AK Parti 1 milletvekili çıkarırken CHP ve MHP de 1'er milletvekilini parlamentoya gönderme hakkı kazandı. Mustafa Kaplan, AK Parti'nin milletvekilleri oldu. CHP'de Ahmet Önal, MHP'de Halil Öztürk parlamentoya girdi.