2023 Kırıkkale seçim sonuçları
ensonhaber.com

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 191 binden fazla sandık kuruldu.

Türkiye, kaderini belirlemek için sandığa gitti.

Kırşehir'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 59 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 32'de kaldı.

2023 Kırıkkale seçim sonuçları

Kırıkkale milletvekili sonuçları

Resmi olmayan sonuçlara göre Kırıkkale'de AK Parti 1 milletvekili çıkarırken CHP ve de 1'er milletvekilini parlamentoya gönderme hakkı kazandı.

2023 Kırıkkale seçim sonuçları

Mustafa Kaplan, AK Parti'nin milletvekilleri oldu.

CHP'de Ahmet Önal, MHP'de Halil Öztürk parlamentoya girdi.