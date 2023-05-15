2023 Kırşehir seçim sonuçları Kırşehir'de seçimler resmi olmayan sonuçlara göre tamamlandı. Sandığa giden vatandaşlar yüzde 54 oranında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekledi. Kırşehir'den meclise gidecek 2 milletvekili de belli oldu.

ensonhaber.com Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 191 binden fazla sandık kuruldu. Türkiye, kaderini belirlemek için sandığa gitti. Kırşehir'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 54 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 38'de kaldı. Kırşehir milletvekili sonuçları Resmi olmayan sonuçlara göre Kırşehir'de AK Parti 1 milletvekili çıkarırken CHP de 1 milletvekilini parlamentoya gönderme hakkı kazandı. Necmettin Arkan, AK Parti'nin milletvekilleri oldu. CHP'de Metin İlhan parlamentoya girdi.