2023 Kırşehir seçim sonuçları
ensonhaber.com

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 191 binden fazla sandık kuruldu.

Türkiye, kaderini belirlemek için sandığa gitti.

Kırşehir'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 54 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 38'de kaldı.

2023 Kırşehir seçim sonuçları

Kırşehir milletvekili sonuçları

Resmi olmayan sonuçlara göre Kırşehir'de AK Parti 1 milletvekili çıkarırken de 1 milletvekilini parlamentoya gönderme hakkı kazandı.

2023 Kırşehir seçim sonuçları

Necmettin Arkan, AK Parti'nin milletvekilleri oldu.

CHP'de Metin İlhan parlamentoya girdi.