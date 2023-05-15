2023 Konya seçim sonuçları Konya'da seçimler resmi olmayan sonuçlara göre sona erdi. Sandığa giden vatandaşlar yüzde 68 oranında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tercih etti. Konya'dan meclise gidecek 15 milletvekili de belirlendi.

ensonhaber.com Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 191 binden fazla sandığın kurulduğu Türkiye'de vatandaşlar oylarını verdi. Konya'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 71 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 22'te kaldı. Konya milletvekili sonuçları Resmi olmayan sonuçlara göre Konya'da AK Parti 9 milletvekili çıkarırken MHP ve CHP 2'şer, İYİ Parti ve Yeniden Refah 1'er milletvekilini parlamentoya gönderme hakkı kazandı. Tahir Akyürek, Orhan Erdem, Selman Özboyacı, Meryem Göka, Abdullah Ağralı, Mehmet Baykan, Ziya Altunyaldız, Latif Selvi ve Mustafa Hakan Özer AK Parti'nin yeni milletvekilleri oldu. MHP'de Mustafa Kalaycı ve Konur Alp Koçak, CHP'de Barış Bektaş ve Hasan Ekici, İYİ Parti'de Ünal Karaman, Yeniden Refah'da Ali Yüksel parlamentoya girdi.