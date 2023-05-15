2023 Malatya seçim sonuçları
ensonhaber.com

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 191 binden fazla sandık kuruldu.

Türkiye, kaderini belirlemek için sandığa gitti.

Malatya'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 69 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 27'de kaldı.

2023 Malatya seçim sonuçları

Malatya milletvekili sonuçları

Resmi olmayan sonuçlara göre Malatya'da AK Parti 4 milletvekili çıkarırken CHP ve 1'er milletvekilini parlamentoya gönderme hakkı kazandı.

2023 Malatya seçim sonuçları

Bülent Tüfenkci, İhsan Koca, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ve Abdurrahman Babacan, AK Parti'nin yeni milletvekilleri oldu.

CHP'de Veli Ağbaba, MHP'de Mehmet Celal Fendoğlu parlamentoya girdi.