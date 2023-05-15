2023 Malatya seçim sonuçları Malatya'da seçimler resmi olmayan sonuçlara göre tamamlandı. Sandığa giden vatandaşlar yüzde 69 oranında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekledi. Malatya'dan meclise gidecek 6 milletvekili de belli oldu.

ensonhaber.com Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 191 binden fazla sandık kuruldu. Türkiye, kaderini belirlemek için sandığa gitti. Malatya'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 69 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 27'de kaldı. Malatya milletvekili sonuçları Resmi olmayan sonuçlara göre Malatya'da AK Parti 4 milletvekili çıkarırken CHP ve MHP 1'er milletvekilini parlamentoya gönderme hakkı kazandı. Bülent Tüfenkci, İhsan Koca, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ve Abdurrahman Babacan, AK Parti'nin yeni milletvekilleri oldu. CHP'de Veli Ağbaba, MHP'de Mehmet Celal Fendoğlu parlamentoya girdi.